بـ 620 ألف يورو .. ”كارين أولينبيك“ أول امرأة تحظى بجائزة ”أبيل“ للرياضيات

المصدر: أ ف ب

منحت، يوم الثلاثاء، جائزة ”أبيل“ للرياضيات للأمريكية كارين أولينبيك، المتخصصة في المعادلات التفاضلية الجزئية، وهي أول امرأة تفوز بهذه الجائزة، كما أعلنت الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب.

وقال هانز مونثي كاس، رئيس لجنة ”أبيل“: ”حصلت كارين أولينبيك على جائزة أبيل عن عملها الأساسي في التحليل الهندسي ونظرية المقياس، اللتين غيّرتا بشكل جذري مشهد الرياضيات“.

وأضاف في بيان: ”أحدثت نظرياتها ثورة في فهمنا للحد الأدنى للحيز المكاني، مثل تلك التي تتشكل من فقاعات الصابون…“.

وتبلغ كارين أولينبيك 76 عامًا، وهي أستاذة بحوث جامعية زائرة في جامعة برينستون وأستاذة مشاركة في معهد الدراسات المتقدمة في الولايات المتحدة.

وقالت الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب: إن هذه الأمريكية، التي تعود أصولها إلى كليفلاند، ”طورت أدوات وأساليب تحليل عالمية“ أصبحت جزءًا من أدوات أي متخصص في العلوم الهندسية.

وأولينبيك، هي أول امرأة تحصل على جائزة ”أبيل“ التي أنشأتها الحكومة النرويجية في العام 2003؛ بهدف سد الفجوة في جوائز نوبل. وقد سميت تيمنًا باسم عالم الرياضيات النرويجي نيلز هنريك أبيل (1802-1829).

وتبلغ قيمة الجائزة 6 ملايين كرونة سويدية أو ما يعادل 620 ألف يورو، وهي تعد واحدة من الجوائز العريقة في عالم الرياضيات.