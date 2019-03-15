في ذروة الأزمة.. مسؤول كبير يغادر ”فيسبوك“

المصدر: أ ف ب

أعلنت ”فيسبوك“ الخميس، مغادرة ”كريس كوكس“ أحد أقدم مسؤوليها، في وقت تواجه الشبكة الاجتماعية جملة متاعب متصلة، خصوصًا بسوء استخدام بيانات خاصة بستخدميها.

وأعلن كريس كوكس، رئيس قسم المنتجات في ”فيسبوك“ عبر صفحته على الشبكة الخبر، مؤكِّدًا أنه قرر ترك الشركة ”ببالغ الحزن“ بعد 13 سنة قضاها في الشركة التي انطلقت سنة 2004.

وفيما لم يعلن ”كوكس“ عن سبب مغادرته، قال بيان باسم مارك زاكربرغ، مؤسس ”فيسبوك“، إن ”كريس أبلغني في السنوات الأخيرة برغبته في الانتقال لعمل آخر“.

وأضاف زاكربرغ ”لكن بعد 2016، أدركنا كلانا أن ثمة أمورًا كثيرة مهمة، نحققها بهدف تحسين منتجاتنا للمجتمع، وهو قرر البقاء“، لافتًا إلى أن استبدال كوكس لن يحصل فورًا.

كما أعلنت ”فيسبوك“ أيضًا مغادرة كريس دانييلز من خدمة الرسائل ”واتساب“ المملوكة لـ“فيسبوك“.

وفيما يتعلق بالتعيينات، تسلم ويل كاثكارت رئاسة ”واتساب“ وفيدجي سيمو تطبيق ”فيسبوك“، بعدما كان مكلفًا بقسم التسجيلات المصورة وألعاب الفيديو في الشبكة.

وتأتي إعادة التنظيم في الشبكة، في إطار ظروف صعبة تمر بها ”فيسبوك“ التي يفوق عدد مستخدميها 2.3 مليار.

وتراكمت الفضائح بشأن استخدام ”فيسبوك“ بيانات خاصة بمستخدميها لغايات تجارية، ما أضعف مصداقية الشبكة في نظر العامة والسلطات.

وقد فتح مدّعون عامون في نيويورك، تحقيقًا جنائيًا بشأن تشارك ”فيسبوك“ بيانات خاصة للمستخدمين مع مجموعات أخرى في مجال التكنولوجيا، على ما أفادت ”نيويورك تايمز“ مساء الأربعاء.

وفي الوقت عينه، أدى عطل هائل أصاب ”فيسبوك“ إلى تعطل خدمات الشبكة في سائر أنحاء العالم لساعات عدة الأربعاء.