الكشف عن طائرة جديدة يمكن التحكم فيها عن طريق العقل (فيديو)

كشفت شركة ”EEGSmart“ الصينية عن طائرتها الذكية ”Udrone“ من نوع ”الدرونز“، والتي يمكن التحكم فيها عبر الهاتف الذكي أو العقل من خلال قارئ لإشارات العقل الكهربائية.

وتعمل الطائرة، التي جاءت في إصدارين، من خلال طوق ”UMind Lite“ يوضع على الرأس، حيثُ يقوم بدوره بقراءة إشارات العقل الكهربائية، ليتم تحويل الأوامر الفكرية للمستخدم إلى حركات تنفذها الطائرة.

ويقوم طوق الرأس من خلال مستشعرات أخرى بقراءة حركات العين، والرأس، والفك، للمستخدم، بحيث يكون من السهل التحكم فيها بدقة.

وبدأت الشركة بحملة لجمع الدعم المالي الجماعي على موقع ”Kickstarter“، بهدف جمع 4968 دولارًا خلال 45 يومًا، بحيث يتم البدء في التوصيل للمستخدمين بحلول شهر نيسان/بريل المقبل، وفقًا لما نشره موقع ”Futurism“.

ومن المتوقع أن تكفي بطارية الطائرة القابلة للشحن للتحليق مدة 25 دقيقة متواصلة داخل أماكن مغلقة، أو في الهواء الطلق.

ويمكن للمستخدم التقاط صور عبر حركة العيني، وبمجرد الضغط على الفك يمكن للمستخدم القيام بعملية هبوط للطائرة، والتحكم بحركة الطائرة في الاتجاه المطلوب من خلال تحريك الرأس يمينًا ويسارًا.