اكتشاف جديد لـ“ناسا“.. مياه تتحرك حول سطح القمر (صور)

رصدت مركبة الفضاء المدارية (LRO) التابعة لناسا وجود ماء في صورته السائلة حول البقع الباردة المنتشرة على سطح القمر بسبب سلسلة معقدة ومتداخلة من الأحداث.

وبحسب ناسا، ترتفع درجات الحرارة خلال النهار على سطح القمر بينما في وقت الظهيرة يكون الجو دافئًا بما فيه الكفاية لجعل المياه تنفصل عن التربة والمعروفة باسم الثري، فتنجذب المياه إلى أقرب موقع بارد أو تتصاعد في الغلاف الجوي قبل أن تمتصها التربة مرة أخرى.

ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف قد يساعد في إمداد البعثات المأهولة إلى القمر والمخطط لها بالماء بصورة مستمرة للبقاء لفترة زمنية طويلة.

وعبر الدكتور كورت ريترفورد، الباحث الرئيسي من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو بولاية تكساس، عن كون هذا الاكتشاف هام جدًا، حيث إنه من شأنه المساعدة على عودة برامج الفضاء مرة أخرى للتركيز على استكشاف القمر.

فيما مضى تم تفسير ظاهرة الماء المتحرك بأنها نتيجة خطأ تكنولوجي ناجم عن صعوبة دراسة انعكاس الماء من المدار، إلا أن النتيجة كانت بسبب حركة الماء.

ويقول الدكتور مايكل بوستون الذي عمل في الدراسة التي نشرت في دورية جيوفيزيكال ريسيرش لايترس، إنه لا يمكن حساب نسبة الماء على سطح القمر من المدار بسبب الطريقة المعقدة التي يعكسها الضوء عن سطح القمر.

وأكد الباحثون المشاركون في الدراسة أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام المياه التي سيتم جمعها من التربة خلال البعثات المستقبلية.