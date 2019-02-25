”بيريشيت“.. أول مركبة فضائية إسرائيلية إلى القمر تتفاجأ بمشكلة ”غير محسوبة“

تتعرض وكالة الفضاء الإسرائيلية ”بيريشيت“ التي أُطلقت مساء الخميس الماضي نحو القمر، إلى موجات فضائية ”غير محسوبة مسبقًا“ تتعذر معها الرؤية.

وتجري الآن محاولات لإصلاح هذا الخلل حسب ما أوردت صحيفة ”جيروازليم بوست“ صباح الإثنين.

وقالت الصحيفة إن ”المركبة التي اُطلقت من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، دخلت مدارها الأرضي يوم أمس، على ارتفاع 69.400 كيلو متر، لكن غرف المتابعة فوجئت بشدة سطوع الموجات الفضائية على نحو لم يكن متوقعًا، وهو ما أعمى القدرة على توجيهها وهي تباشر طريقها نحو القمر“.

ونقلت الصحيفة عن المدير الفني للمشروع ”سبيس إل“ المشرف على المركبة، الذي رفض الافصاح عن اسمه الحقيقي مكتفيًا بلقب ”ايفي“ أن المشكلة يجري معالجتها، وأن شبكة التواصل مع الأقمار والمركبات الصناعية تعمل الآن على إصلاح الخلل في مركبة بيريشيت“.

يشار الى أن رحلة هذه المركبة – وهي الرابعة عالميًا، بعد مركبات للولايات المتحدة وروسيا والصين استهدفت الوصول للقمر- تستغرق سبعة أسابيع وتنتهي 11 ابريل المقبل.

وأسهم في تمويل المشروع رجل الأعمال موريس كاهن، رئيس مشروع ”سبيس إل“، بمبلغ 40 مليون دولار، بحسب ”جيورزاليم بوست“.