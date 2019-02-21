نظام جديد من ”أودي“ يتيح للسائقين عدم التوقف على إشارات المرور (صورة)

طورت شركة ”أودي“ نظامًا جديدًا يسمح بتقليل وقت التنقل من خلال مساعدة سائقي السيارات على تجاوز إشارات المرور الحمراء.

وتعتبر شركة صناعة السيارات ”أودي“ من بين أول من أدخل تقنية قادرة على تقديم المشورة للسائقين، حول أفضل طريقة للتنقل عبر إشارات المرور.

ويعطي هذا النظام، الذي يطلق عليه اسم (GLOSA)، لسائقي السيارات توصية بسرعة محددة تعتمد على موعد اقتراب تغير إشارات المرور.

ويمكن للنظام، من خلال استخدام الموقع الحالي للسيارة والاتصال بإشارات المرور القريبة، حساب السرعة الدقيقة المطلوبة لتجاوز إشارات المرور دون توقف.

ويسمح النظام لقائد السيارة بالتعرف على حدود السرعة وتوقيت تغير الإشارة والمسافة المطلوبة للتوقف.

وفي عام 2016 أطلقت ”أودي“ نظامًا مشابهًا يعطي السائقين العد التنازلي لوقت تغير إشارة المرور إلى اللون الأخضر.

وتشير أحدث البيانات إلى أن المواطن البريطاني يقضي تسع ساعات خلف عجلة القيادة كل أسبوع، وهو ما يعادل نحو 20 يومًا في السنة.

وتأمل الشركة في أن يساعد النظام الجديد على تقليل الضغوط على السائق وجعل القيادة أكثر متعة.

ويجري استخدام النظام على مراحل في الولايات المتحدة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تطبيقه في أوروبا.

والنظام متوافر حاليًّا في مدن أمريكية محددة، تشمل لوس أنجلوس ونيويورك ولاس فيغاس وواشنطن.

وقال رئيس أودي أمريكا، مارك ديل روسو: ”لا تقتصر فائدة التقنية على القيادة هذه الأيام فقط، بل إنها -أيضًا- تمثل خطوة مهمة مطلوبة لمستقبل السيارات ذاتية القيادة“.