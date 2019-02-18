روسيا تكشف النقاب عن ”درون انتحاري“ يستطيع تجاوز الدفاعات الجوية (فيديو)‎

كشفت روسيا النقاب عن درون انتحاري جديد، قادر على تدمير الأهداف عن طريق الاصطدام بها وتفجير حمولته المتفجرة بسرعة 80 ميلًا في الساعة.

وتدعي شركة ”كلاشينكوف“ للأسلحة الدقيقة المطوّرة لهذا الاختراع الجديد، أن الدرون قادرًا على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تم عرض الدرون المسمى ”كيه واي بي“ أو ”كيوب“ للمرة الأولى في معرض ”ايدكس“ الدولي للأسلحة المقام حاليًا في أبوظبي.

وتتراوح سرعة الدرون الروسي بين 50 و80 ميلًا في الساعة، ويستطيع التحليق مدة 30 دقيقة، وحمل 3 كيلوغرامات من المتفجرات، التي يمكن تفجيرها فور الاصطدام بالهدف كما يظهر الفيديو.

وقال سيرجي تشيمزوف، رئيس شركة ”روستك“ الروسية العملاقة المسؤولة عن شركات تطوير الأسلحة الاستراتيجية: ”هذا سلاح دقيق وفعال للغاية، يصعب جدًا على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية إيقافه“.

وأضاف ”يمكن إيصال المتفجرات إلى الهدف بغض النظر عن مدى إخفائها في التضاريس البيئية وارتفاعه“.

وفي سياق آخر، كشفت روسيا أنها بدأت في توريد بندقية كلاشينكوف AK103 من الجيل الثالث إلى المملكة العربية السعودية بموجب عقد تم توقيعه بين البلدين في عام 2017.

كما تستعد الدولتان للاتفاق على الإنتاج المشترك للبندقية في المملكة العربية السعودية.