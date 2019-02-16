نجاح تجربة نقل الأوامر بين عقل بشري وفأر لاسلكيًا (فيديو)

تمكن مجموعة من الباحثين الصينيين بجامعة ”تشغيانغ“، من إجراء تجربة معملية ناجحة لنقل أوامر بين عقل بشري وفأر لاسلكيًا، وذلك باستخدام تقنيات رسم المخ المغناطيسي الكهربي، بحيث يمكن للإنسان إرسال أوامر ومعلومات يستقبلها عقل الفأر ويبدأ بتنفيذها بعد ذلك.

واعتمدت الطريقة الجديدة في نقل البيانات والأوامر، على تدريب العقل باستخدام جزء مغناطيسي يتم تثبيته على أحد أجزاء رأس مستقبل البيانات، بحيث يحدث اتصال مغناطيسي عبر جمجمته، حيث يحفز الجزء الموضوع أعلاه من المخ كي ينشطه ويبدأ في العمل واستقبال الإشارات المرسلة من جانب مرسل البيانات، بحيث يتمكن من فهمها وإدراك البيانات المحملة عليها، وبعد ذلك يبدأ مستقبل البيانات على الطرف الآخر الاتصال اللاسلكي في تنفيذ الأوامر المرسلة إليه.

وأوضح الباحثون أنهم ”تمكنوا من تصميم واجهات كمبيوترية للتحكم بالمخ مثل التحكم في التحرك يمينًا ويسارًا، والتحرك في اتجاهات عديدة، ففي التجربة التي تم توصيل عقل بشري خلالها بعقل فأر، كان الشخص البشري يرى أمامه متاهة سيدخلها الفأر، وكان يقوم بتوجيهه لاسلكيًا من خلال مجرد التفكير في القرار الخاص بحركته المقبلة“.

ويستعد الفريق البحثي لتطوير التقنيات المستخدمة، بحيث يتم توفير اتصال وتبادل للبيانات في الاتجاهين، من خلال الإرسال والاستقبال بين عقلين بشريين، وعندها ستصبح فكرة تواصلك مع البشر من حولك لاسلكيًا باستخدام تقنيات البلوتوث المعتادة، أمرًا واقعيًا.