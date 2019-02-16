نظام جديد للسيارة يتعرف إلى هوية قائدها بدقة (فيديو)

كشفت شركة EyeSight، المتخصصة في تطوير الأنظمة الحاسوبية ذات الرؤية الكمبيوترية المتطورة Computer Vision، عن نظام إلكتروني فريد يحمل اسم CabinSense، ويتمثل في استخدام مجموعة من الكاميرات والمستشعرات داخل السيارة بحيث يتمكن النظام من متابعة ما يجري داخلها والتعرف إلى هويات قائدها وركابها، واتخاذ الإجراءات وتقديم نصائح تحافظ على سلامتهم جميعًا.

ووفقًا لما نشره موقع ديجيتال تريندس التقني، فإن النظام الجديد قادر على معرفة الهوية والسن والنوع والحالة الصحية لركاب السيارة، سواء في المقدمة أو في المقاعد الخلفية، بحيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بسلامتهم من حيث فتح الوسائد الهوائية، وتذكير الركاب بربط أحزمة الأمان، إلى جانب تحديد الحالة المزاجية للركاب، وبالتالي يتم اقتراح تشغيل بعض الموسيقى من نوع معين والتحكم في درجة حرارة السيارة، بحيث يتم تقديم الحالة المُثلى للركاب.

وأعرب فريق تطوير النظام الجديد داخل الشركة عن أن CabinSense ليس له حدود في إمكانياته، وهناك عدد لا نهائي من التطبيقات يمكن الاستفادة منه فيها، وذلك يتحدد بحسب الشركات المصنعة للسيارات، والتي سيكون عليها تطبيق واستخدام النظام الجديد داخل سياراتها خلال مرحلة التصنيع.