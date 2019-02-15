روبوت برمجي جديد قادر على كتابة موضوع كامل بنفسه

كشفت شركة OpenAI البحثية، المتخصصة في أبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي، عن نظام برمجي روبوتي جديد يُسمى GPT-2، والذي يسعى نحو تطوير وكتابة محتوى كامل حول موضوع ما من تلقاء نفسه دون أي تدخل بشري، وذلك بعد حصوله على جملة واحدة من المعلومات.

وأشار الباحثون إلى أنّ روبوتهم البرمجي الجديد يحمل في قاعدة بياناته 8 ملايين صفحة من مواقع الويب المختلفة، والتي يعتمد عليها في كتابة المحتوى، وتبدأ مهمته بمجرد إدخال المشرفين عليه جملة واحدة عن الموضوع المراد كتابته، وعندها يقوم الروبوت بتحليل الجملة إلى كلمات مفتاحية يمكنه البحث بها في قاعدة بياناته.

وفي المرحلة التالية، يبدأ الروبوت تجميع وترتيب وصياغة نتائج بحثه في قاعدة بياناته بالكلمات المفتاحية، ليكون في النهاية موضوعًا نصيًا متماسكًا ومفهومًا بتسلسل مقنع للأحداث والمعلومات المتوفرة عن الموضوع المطلوب.

وأوضح الباحثون أنهم لن يقوموا بنشر التفاصيل البرمجية بشكل واضح حول روبوتهم البرمجي الجديد، وذلك لما قد يشكل من خطورة بسبب تسهيله لنشر المعلومات المغلوطة والشائعات بشكل كبير على الإنترنت، لذلك اكتفوا فقط بنشر بيانات برمجية سطحية حوله، ويعتبر أكبر الداعمين والمستثمرين في شركة OpenAI الملياردير المعروف إيلون ماسك.