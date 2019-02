الأقمار الصناعية الروسية تكتشف انفجارات ضوئية غير مفسرة في السماء (فيديو )

View this post on Instagram

في ظاهرة غريبة، صرّح علماء روس أن قمرًا صناعيًا مصممًا خصيصًا لمراقبة الغلاف الجوي وحصر الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية، اكتشف انفجارات غامضة على بعد أميال من سطح الأرض. . وأفاد فريق تشغيل القمر الصناعي لومونوسوف، أن ما وجدوه هو شيء مختلف تمامًا عن ما تم رصده من ظواهر الطقس الفضائي غير الاعتيادية في الغلاف الجوي. . . #إرم_نيوز #علماء #روسيا #ظاهرة #قمر_صناعي #الأرض #منوعات #فضاء #انفجارات #الغلاف_الجوي #لومونوسوف #ISS#Earth #astronaut