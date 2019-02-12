الأقمار الصناعية الروسية تكتشف انفجارات ضوئية غير مفسرة في السماء (فيديو )

في ظاهرة غريبة، صرّح علماء روس أن قمرًا صناعيًا مصممًا خصيصًا لمراقبة الغلاف الجوي وحصر الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية، اكتشف انفجارات غامضة على بعد أميال من سطح الأرض.

وأفاد فريق تشغيل القمر الصناعي لومونوسوف، أن ما وجدوه هو شيء مختلف تمامًا عن ما تم رصده من ظواهر الطقس الفضائي غير الاعتيادية في الغلاف الجوي.

وتم تسمية هذا القمر الصناعي نسبة إلى العالم ميخائيل لومونوسوف العام 2016، وهو مدمج مع المركبة الفضائية Kanopus-B والذي صمم لدراسة الأشعة الكونية عالية الطاقة، بما في ذلك أشعة جاما، والجسيمات المغناطيسية، وظواهر الضوء العابر في الغلاف الجوي العلوي.

وصرح ميخائيل بانيسيوك، مدير معهد أبحاث الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية، لوكالة سبوتنيك، أنه وبمساعدة هذا التليسكوب تمكنوا من الحصول على نتائج أكثر أهمية مما كان متوقعًا، وأن ما تم رصده هو ظاهرة فيزيائية جديدة لا يعرف أحد حتى الآن طبيعتها المادية.

وأضاف أنه خلال رحلة طيران لومونوسوف على ارتفاع عشرات الكيلومترات، تم تسجيل عدة انفجارات قوية جدًا للضوء رغم عدم وجود عواصف ولا حتى سحب.

ووفقًا لما شرحه موقع المشروع فإنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الأحزمة الإشعاعية للأرض وهي الجسيمات المشحونة المحصورة في المجال المغناطيسي، يمكن أن تختفي، وتترسب من الفخ المغناطيسي في الغلاف الجوي للأرض، منتجة مناطق واسعة من التأين.