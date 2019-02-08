لأول مرة.. ناسا تكشف موقع هبوط مسبار “تشانغ آه 4” الصيني (صور)

استحوذت مركبة “ناسا” الفضائية التي تدور حول القمر على أول لقطات لعملية الإنزال الروبوتية على الجانب البعيد من القمر.

وكانت المسبار “تشانغ آه 4” الصيني قد هبط على الجانب المظلم من القمر على أرضية فوهة “فون كرامان”، التي يبلغ عرضها 116 ميلاً (186 كم) في 3 يناير/كانون الثاني في إنجاز تاريخي.

ومنذ ذلك الحين، جاءت جميع التحديثات من وجهة نظر البعثة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واكتشفت المركبة الاستطلاعية Lunar Reconnaissance Orbiter موقع الهبوط الخاص بـ Chang’e، حيث ظهرت أول الصور للمركبة، والتي بدت صغيرة لا يزيد حجمها في الصور عن 2 بيكسل.

والتقطت المركبة المدارية الاستطلاعية (LRO) أحدث صورة بعد شهر من هبوط Chang’e على الجانب الآخر من القمر.

في ذلك الوقت، كانت المركبة تدور على بعد 205 ميل (330 كيلومتر) من موقع الهبوط.

ونوهت وكالة ناسا على الصور بسهام في محاولة لتسليط الضوء على مركبة الهبوط القمرية الصغيرة، فيما يظهر الأكثر وضوحا الجدار الغربي لحفرة فون كرامان، التي تقع على ارتفاع أكثر من 9850 قدم (3000 متر) فوق السطح.

وحقق المسبار أول هبوط سلس على الجانب الأقصى من القمر يوم 3 يناير/كانون الثاني وكانت خطوة مهمة في طموحات الصين لتصبح قوة عظمى فضائية.