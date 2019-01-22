الصين تدشن مشروع “سور عظيم” غير قابل للتدمير تحت الأرض (صور)

كشفت الصين في حفل توزيع جوائز العلوم والتكنولوجيا السنوي في بكين، عن مشروع لتدشين “سور الصين العظيم” غير قابل للتدمير، تحت الأرض، وذلك كدرع واقٍ لها، في حال تعرضت للغارات الأكثر فتكًا في العالم والهجمات النووية.

وشرح خبراء عسكريون صينيون، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مكونات السور صنعت من مادة صلبة مبتكرة “غير قابلة للتلف” نتجت من ألياف فولاذية معدّلة، حيث طورت داخل مختبر سلاح الجو الصيني، وتُعد أقوى 10 مرات من المواد التقليدية التي تستخدم في بناء الأنفاق العسكرية.

والمُقرر تشكيل السور حول القواعد العسكرية الرئيسية في الصين، في سلسلة إنشاءات تحت الأرض.