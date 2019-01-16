إيران تعتزم تكرار تجربة القمر الصناعي الفاشل وتكشف مكان سقوطه

بعد إعلان فشلها في إطلاق قمر صناعي، أطلقت عليه اسم “الرسالة”، أمس الثلاثاء، تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستطلق أقمارًا صناعية جديدة إلى الفضاء في الأشهر القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن روحاني قوله، خلال اجتماع لحكومته مع مسؤولي الحكومات المحلية في إيران:؟ إن “إيران ستطلق أقمارًا صناعية جديدة إلى الفضاء بالصواريخ التي أنتجتها في الأشهر المقبلة”.

وزعم روحاني، في معرض حديثه عن فشل بلاده أمس بإطلاق أحد الأقمار الاصطناعية: “لقد حققنا نجاحًا جيدًا في مجال إنشاء الأقمار الصناعية، وسيتم حل بعض الأخطاء الطفيفة في الأشهر القليلة المقبلة، وسنكون جاهزين مرة أخرى لذلك”.

وأضاف: “يعلم الناس أننا نجحنا في إطلاق قمر صناعي مهم بالنسبة لنا، ولأول قمر صناعي تشغيلي، على الرغم من أننا واجهنا إحباطات”.

أين سقط القمر الصناعي؟

بدوره، قال رئيس جامعة أمير كبير، أحمد معتمدي: إن “بقايا القمر الصناعي، الذي أطلق عليه اسم “بيام” باللغة الفارسية، سقط في المحيط الهندي.

وقال أحمد معتمدي في حديث مع وكالة أنباء “مهر” الحكومية، في إشارة إلى فشل وصول قمر “بيام” الذي صنعه خبراء جامعة أمير كبير الصناعية في طهران: “إن أداء القمر الصناعي كان مثاليًا، وظل حوالي 6 دقائق في الفضاء، وأرسلت إشارة بأن هذا يدل على أن القمر الصناعي يعمل بشكل جيد”.

وعن الموقع الحالي للقمر الصناعي، قال معتمدي: إن نظام تحديد المواقع كان نشطًا حتى اللحظة الأخيرة، مضيفًا أنه “بسبب الفشل في تحديد موقع القمر الصناعي في المدار، سقطت بقايا قمر بيام في المحيط الهندي”.

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أذري جهرمي، أعلن الثلاثاء، فشل إطلاق قمر صناعي زعمت طهران في وقت سابق أنها عازمة على إطلاقه.

وقال جهرمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “لم تنجح عملية إطلاق قمر (الرسالة) بيام (أمير كبير) الصناعي؛ لأن سرعة انفصال القمر عن الصاروخ لم تكن مناسبة ولم يصل إلى المدار المطلوب، لكننا سنقوم بالتجربة مرة أخرى مع قمر (الصداقة) دوستي”.