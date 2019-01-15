غرسة قطن تنمو على متن مركبة صينية على سطح القمر

نمت على سطح القمر أول غرسة زرعها الإنسان، على متن المركبة الصينية “تشانغ إيه 4″، بحسب ما أعلن علماء صينيون، اليوم الثلاثاء.

ونمت الغرسة، وهي غرسة قطن، على هيكل محاط بالشبك على متن المركبة الصينية غير المأهولة، والتي هبطت على سطح القمر في الثالث من كانون الثاني/يناير الحالي، بحسب ما أظهرت صور نشرها معهد الأبحاث في جامعة تشونغينغ جنوب غرب الصين.

وقال “تشي غينغتشينغ” الأستاذ في الجامعة، ومصمم هذه التجربة التي لم يسبق لها مثيل:”إنها المرة الأولى التي يُجري فيها البشر تجارب للنمو البيولوجي على سطح القمر”.

ولحُسن سير هذه التجربة، تحمل المركبة غير المأهولة خزانًا صغيرًا من الماء طوله 18 سنتيمترًا يحتوي على الماء والهواء من الأرض.

وفي داخله بذور قطن، وبطاطا، ونبات الأرابيدوبسيس، إضافة إلى بيض ذباب، وخميرة، ولم ينمُ من هذا النبات سوى القطن، بحسب ما أظهرت الصور.

وكانت المركبة الصينية غير المأهولة “تشانغ إيه 4” نجحت في الثالث من كانون الثاني/يناير في الهبوط على سطح القمر، في الجانب الخفيّ منه عن الأرض، لأول مرة في تاريخ غزو الفضاء، وبعد ذلك بساعات أنزلت المسبار “يوتو 2” على السطح لدراسته.

والجانب الخفيّ لا يظهر للأرض، لأن القمر أثناء دورانه حولها يبقى جانب واحد منه فقط مواجهًا لها، والثاني يكون محجوبًا عنها.

وسبق أن التُقطت صور كثيرة له، لكن لم تهبط عليه أي مركبة، وكانت أولى تلك الصور في العام 1959، والتي التقطها مسبار سوفيتي.

وهي المرة الثانية التي تُرسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار “يوتو” (أرنب اليشم) في 2013 الذي استمر في العمل 31 شهرًا، لكنه هبط على الجانب المقابل للأرض.

ويُجري المسبار الجديد دراسات على الموجات المنخفضة، والموارد المعدنية، وإمكانية الزراعة على سطح القمر.