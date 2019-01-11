بتكنولوجيا الواقع الافتراضي.. شاهد كيف سيبدو نظام الترفيه في سيارات المستقبل (فيديو)

كشفت شركة “أودي” للسيارات عن نظام ترفيهي جديد للسيارات ذاتية القيادة، والذي يعمل على تسلية الركاب بتكنولوجيا الواقع الافتراضي.

واستعرضت الشركة ابتكارها الجديد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، ومنحت الحضور نظرة على مستقبل القيادة.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أسَرَت شركة “أودي” انتباه الحضور بنظام “هولورايد ” Holoride الترفيهي الجديد، والذي يتضمن تزويد كل سيارة مستقبلية بتكنولوجيا الواقع الافتراضي.

وباستخدام جهاز “Oculus Rift”، يمكن نقل الركاب إلى بيئات الواقع الافتراضي داخل سيارة الدفع الرباعي E-Tron، ليستمتعوا بألعاب مذهلة مثل “Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run”، والتي يساعد فيها اللاعب الرجل الحديدي في محاربة الأشرار وإنقاذ الأبطال.

وتقول الشركة إن هذا النظام سيسلّي الركاب بينما يقود الطيار الآلي السيارة ويوصلهم إلى وجهتهم.

ومن المقرر أن يتم تخصيص الألعاب والأفلام التي يشغلها النظام بناءً على طول رحلتك، بحيث تنتهي مع وصول الركاب إلى وجهتهم.

كما أوضحت الشركة أن النظام مصمم لمطابقة تحركات السيارة، حتى لا يصيب الركاب بدوار الحركة.