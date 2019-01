كيف سيقرأ مساعدك الشخصي رسائلك النصية إذا كانت “إيموجيز”؟ (فيديو)

نشر المخرج الفني آرون رينولدز مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر“، يوضح فيه كيف قرأ أحد المساعدين الشخصيين على سيارته رسالة قادمة من ابنته ذات الـ 14 عامًا، والتي كانت مليئة بالوجوه التعبيرية دون أي نصوص مكتوبة.

وحسبما نشره موقع “ماشابل” التقني، فإن المساعد الشخصي قام بوصف ما لا يقل عن 35 وجهًا تعبيريًا بدقة وبشكل متواصل، وفي النهاية اقترح على رينولدز أن يقوم بإرسال الرد.

وحدث تفاعل بين عدد كبير من متابعي المخرج المعروف على “تويتر” مع الفيديو، الذي قام بنشره، وسادت حالة من السخرية حول الطريقة التي كان يصف بها المساعد الشخصي الوجوه التعبيرية التي ملأت ابنته رسالتها بها.

وشهدت أنظمة المساعدة الشخصية مؤخرًا، مثل “اسستانت” و”أليكسا”، تحديثات كبيرة تمثلت في انتشارها في العديد من المنتجات والأجهزة التقنية المختلفة، بداية من الهواتف الذكية وحتى السيارات والأجهزة المنزلية، حتى أن بعض المرايا الزجاجية داخل الحمامات وغرف النوم أصبحت تحمل مساعدًا ذكيًا واحدًا على الأقل.

This is what it’s like to get texts from my fourteen year old while driving. pic.twitter.com/s8949bmgZI

— Aaron Reynolds (@aaronreynolds) January 9, 2019