ابتكار “لوحة مفاتيح” قابلة للطي داخل أنبوب (صور)

اكتسبت شركة “رويول” شهرة كبيرة في معرض “سي إي أس” للإلكترونيات هذا العام بتفوقها على شركة سامسونغ في إطلاق هاتف ذكي قابل للطي، ويمكن طيُّ هاتف رويول وتحويله إلى تابلت أو هاتف.

ولكن الأكثر إثارة للإعجاب كان الكشف عن “لوحة مفاتيح” يتم طيُّها داخل أنبوب مدمج، ويمكن ربطها بالهاتف أو التابلت عن طريق البلوتوث.

والفكرة الأساسية في لوحة المفاتيح هي أنك يمكن أن تأخذها معك في الحقيبة لاستخدامها عند الحاجة للكتابة، وعند الانتهاء يمكن إعادة لوحة المفاتيح المرنة ببساطة داخل الأنبوب.

وتتيح لوحة المفاتيح توفير الكثير من الوقت للأشخاص الذين يحبون كتابة رسائل للأصدقاء على “واتساب” وهم جالسون في القطار، أو المقهى.

وكانت المفاتيح كاملة الحجم ممتعة للاستخدام، ولكن من المرجح أن تكون لوحة المفاتيح المرنة أكثر إيجابية مما نتوقعه منها.

وقالت الشركة إن لوحة المفاتيح ستُطرح للبيع في غضون أربعة أشهر تقريبًا، وسيبلغ سعرها حوالي 100 دولار في الولايات المتحدة.