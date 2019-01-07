سكاي هوك.. طائرة تجسس صينية بمواصفات فريدة من نوعها (صور)

كشفت الصين النقاب عن أول طائرة تجسس دون طيار غير مرئية للرادار ويمكنها الطيران لمدة 40 ساعة دون التزود بالوقود.

يمكن للطائرة الحربية “سكاي هوك” التقاط صورة واضحة للوحة أرقام سيارة وهي تطير على ارتفاع 3000 متر (9800 قدم)، وفقاً لمطورها.

وقد تم الاحتفاظ بهذه المركبة الجوية غير المأهولة باعتبارها سرًا من قبل بكين، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أي لقطات لها.

تعتبر “سكاي هوك” أو تيان ينغ باللغة الصينية من بنات أفكار شركة سي هوك لمعدات الطيران العامة المحدودة، التي تم تأسيسها في عام 2012 من قبل شركة الصين لصناعة وعلوم الفضاء والمملوكة للدولة لتطوير وتصنيع طائرات دون طيار عسكرية.

الطائرة قادرة على تجنب كشف الرادار واختراق أهداف العدو الرئيسية في بيئة محاربة، وقد تم تجهيز الطائرة بمنصة جوية كهربية متقدمة.

يحتوي النظام الأساسي على سبعة كاميرات مختلفة، بما في ذلك كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وكاميرا متعددة الأطياف، وكلها يمكن أن تتحول إلى 360 درجة أثناء التجسس على الأعداء دون أن يتم التقاطها بواسطة الرادار.