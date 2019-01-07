“سامسونغ” تكشف عن ميزة مثيرة في تلفازها الجديد

أعلنت شركة “سامسونغ” أن إصدارات تلفزيوناتها لعامي 2018 و2019 ستتمتع بإمكانية تشغيل محتوى قادم من مكتبة خدمة “آبل”، سواء من حيث الأفلام أو البرامج، مشيرة إلى أن شراء المحتوى سيكون متاحًا للجميع مباشرة عبر تلفزيوناتهم.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الميزة الجديدة تعتبر الأولى من نوعها التي تتيحها “آبل” لأجهزة شركات طرف ثالث فيما يخص محتوى “آيتيونز”، والذي كان متاحًا لسنوات طويلة فقط لمستخدمي أجهزة “مايكروسوفت ويندوز”.

جاء ذلك ضمن تصريحات إيدي كيو، مدير خدمات وبرمجيات الإنترنت في “آبل”، حول سعي الشركة نحو توسيع انتشار منتجاتها لعدد أكبر من المستخدمين، بجانب توصيل خدمتها AirPlay 2 لبث المحتوى المخزن على أجهزة هواتف “آبل” من “آيفون” و”آيباد” وكذلك أجهزة “ماك” الحاسوبية إلى أجهزة تلفزيون “سامسونغ”.

ويأتي ذلك إلى تلفزيونات “سامسونغ” في صورة تطبيق برمجي، سيحمل اسم iTunes Movies and TV Shows app، وسيصل لمتجر “سامسونغ” للتطبيقات قريبًا في 100 دولة حول العالم.