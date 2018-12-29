ليلة رأس السنة.. “ناسا” ستُصوّر مباشرةً فحصها لأبعد كوكب عن الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا“، عن تنفيذها مهمة غير مسبوقة، عبر عرضها في بث مباشر ليلة رأس السنة، عبر قنواتها.

وستستكشف “ناسا” كويكب “أولتيما ثول” الواقع على حافة النظام الشمسي في منطقة “حزام كايبر”، والذي يبعد 5 مليارات ميل عن كوكب الأرض، ما يُعد أبعد ما اكتشف حتى الآن عن كوكب الأرض، وفق صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

وذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن “ناسا” ستحاول فهم كويكب “أولتيما ثول” وسر صخوره المُحمرة، كما ستفحص عبر مسبارها “نيو هورايزونز”، حقيقة ما إذا كان الكويكب عبارة عن جسمين منفصلين، من حيث شكله وتكوينه، ودرجة حرارته، وما إذا كان يتمتع بجو حيوي قابل للحياة.