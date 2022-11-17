أبل تحل مشكلة فشل تثبيت التطبيقات في Apple TV 4K

أصدرت شركة أبل الأمريكية مؤخرا التحديث رقم tvOS 16.1.1 المتوفر للجيل الثالث من Apple TV 4K والذي يعمل على إصلاح مشكلة قد تتسبب في عدم قدرة تلفزيون أبل على تثبيت التطبيقات.

وتم إصدار الجيل الثالث من Apple TV 4K في أوائل نوفمبر، وهذا التحديث متاح فقط للطرازات الجديدة، بحسب ما أورده موقع "ماك رومرز" المقرب من شركة أبل.

ومن المحتمل أن يعالج إصلاح الخطأ هذه المشكلة التي قد تتسبب في قيام مالكي Apple TV 4K بسعة 128 جيجابايت برؤية تحذير من نفاد التخزين لديهم عند استخدام 64 جيجابايت فقط.

ويمكن تنزيل تحديث tvOS 16.1.1 عبر الهواء من خلال تطبيق الإعدادات على Apple TV من خلال الانتقال إلى System - > Software Update.

وبحسب ما أورده الموقع التقني، فإنه سيتم ترقية مالكي Apple TV الذين لديهم تحديثات تلقائية للبرامج إلى tvOS 16.1.1 تلقائيًا.

يشار إلى أن أبل قدمت في أكتوبر إصدارًا محدثًا من Apple TV 4K، مع شريحة A15 Bionic ودعم HDR10 +. يأتي جنبًا إلى جنب مع Siri Remote المنقح مع منفذ USB-C للشحن.

ومن ناحية التصميم، يستمر الجيل الثالث من Apple TV 4K في الظهور مثل إصدار الجيل السابق، مع تصميم صندوق أسود بسيط يتم توصيله بجهاز تلفزيون عبر HDMI. وهو أرق وأخف وزنا من الإصدار السابق، ولم يعد يتطلب مروحة داخلية للتبريد.

ويوفر Apple TV 4K، كما يوحي الاسم، دقة 4K مع دعم محتوى HDR بمعدل إطار مرتفع، بما في ذلك HDR10 + و Dolby Vision.