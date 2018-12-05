علماء يقترحون حلًا “جنونيًا” للاحتباس الحراري.. فما هو؟ (فيديو)

في فكرة وصفها الكثيرون أنها مجنونة، عرض علماء من جامعتي “ييل” و”هارفارد” الأمريكيتين، حلًا للاحتباس الحراري يتمثل بحجب أشعة الشمس عن الأرض.

وقال العلماء إن “مشروعهم مدروس ومن شأنه أن يخفف آثار الانحباس السلبية إلى النصف، وذلك بالاعتماد على تقنية في الهندسة الجيولوجية، من شأنها حقن طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي جزئيًا، ورشها بمواد كيماوية خاصة، لتشكل مصدًا عاكسًا لأشعة الشمس”.

وحسب العلماء، يتطلب المشروع تصميم طائرات خاصة قادرة على التحليق إلى 20 كم بحمولة تصل إلى 25 طن من المواد، إلا أن للمشروع عوائق كثيرة، منها التكلفة العالية نسبيًا، والمقدرة بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار خلال أول 15 عامًا، كما أن هناك مخاوف كبيرة من نتائج عكسية في توسيع رقعة الجفاف، والتأثير على التوازن البيئي في المحاصيل الزراعية.