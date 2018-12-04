الجيش البريطاني يكشف النقاب عن تطوير نظام قناصة “روبوتي” (فيديو وصور)

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش البريطاني يسعى إلى تعزيز قواته من خلال تطوير نظام قناصة روبوتي.

وكشف الجيش البريطاني النقاب عن أحدث أسلحته وهو عبارة عن دبابة صغيرة مزودة ببندقية ليزرية يتم التحكم فيها عن بعد ويمكن استخدامها لمهاجمة العدو دون تعريض الجنود للخطر.

ووفقًا للصحيفة، يدعى السلاح الروبوتي الجديد “تايتان سترايك” Titan Strike، وخضع للعديد من الاختبارات الأولية في سهل “ساليسبري” في مقاطعة “ويلتشاير” البريطانية.

ويتم تحريك الدبابة الروبوتية والتحكم فيها عن بعد من قِبل جندي يستخدم جهاز كمبيوتر لوحي لتحديد المواقع على خريطة، كما تسمح الكاميرات للمشغل برؤية مرمى فوهة البندقية لمساعدة الدبابة على تحديد موعد إطلاق النار.

وتعمل “تايتان سترايك” جنبًا إلى جنب مع آلة أخرى تدعى “تيتان سينتري” Titan Sentry، وهي عبارة عن مركبة مراقبة مزودة بكاميرات تصوير حرارية ونهارية، كما أنها مزودة برادار.

وأضافت الصحيفة أن نظام “سينتري” يسمح للقوات بتحديد مواقع العدو دون الكشف عن مواقعهم، ثم تدمير الهدف.

ويجري اختبار الأسلحة التي طورتها “كنيتيك”، وهي شركة تكنولوجيا الدفاع البريطانية، وذلك كجزء من تدريب يتكلف 5 ملايين جنيه إسترليني ويضم أكثر من 70 آلة متطورة.

وعن تطوير الجيش البريطاني للأسلحة، كشف الجنرال “كيف كوبسي” أنه يعتقد أن بريطانيا لن تلجأ إلى استخدام الروبوتات المستقلة بشكل كامل، والتي قد تتحول إلى سلاح مميت.