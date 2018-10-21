“نايلون”.. قفاز مبتكر يجعلك تشعر بما تلمسه داخل الـVR (فيديو)

طورت مجموعة من الباحثين في معهدي EPFL وETH للدراسات البحثية، قفازًا مبتكرًا موجهًا لعالم الواقع الافتراضي، حيث يتلاءم للعمل مع مختلف نظارات الـ VR، فهو يعتمد على شرائح خفيفة تلتف حول أصابع مرتدي القفاز، وتقوم بدورها بإرسال نبضات كهربائية، بحيث تمنع أصابعه من الحركة، وذلك عندما يحكم قبضته على شيء ما داخل الواقع الافتراضي، وكأنه يمسك به بالفعل في الحقيقة.

ويتسم القفاز، والذي يحمل اسم DextrES، بأنه خفيف الوزن للغاية، فطبقة المعدن التي تغطي الأصابع تزن 8 غرامات فقط، بينما القفاز نفسه مصنوع من مادة النايلون خفيفة الوزن، كما أنه لا يحتاج إلى وجود بطارية عملاقة للحصول على الطاقة المطلوبة.

ومهمة هذا القفاز، هي إيقاف حركة الأصابع وليس خلق حركة، وهي المهمة التي لا تحتاج أبدًا إلى طاقة هائلة، وبالتالي فإن الباحثين اعتمدوا على بطارية ضئيلة الحجم للحصول على الطاقة المطلوبة.

وسيساعد القفاز الجديد على تقديم تجربة ثرية لمستخدمي نظارات الواقع الافتراضي، خاصة مع انتشار محتوى متنوع من حيث الألعاب وكذلك المحتوى التعليمي، وتطوير مثل تلك التقنيات سيشجع مطوري المحتوى على إطلاق العنان لخيالهم لتقديم تجارب مميزة تمتعهم.

وتعتبر فكرة تطوير قفازات مخصصة لإدخال تجربة استخدام الأيدي إلى داخل تجارب الواقع الافتراضي، قد تم العمل عليها منذ فترة طويلة، وقد تم تطويرها بأشكال مختلفة.

وقدمت بعض الشركات قفازات تحمل مستشعرات تفاعلية Haptic Sensors، ترسل اهتزازات إلى يد المستخدم ليشعر بأبعاد ما تلمسه يده، والبعض الآخر اعتمد على تقديم الإحساس بحرارة الأشياء والألم داخل الواقع المعزز، دون إلحاق الضرر بالتأكيد بالمستخدم.