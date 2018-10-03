فوز أمريكيين وبريطاني بجائزة نوبل للكيمياء

فاز الأمريكيان فرنسيس آرنولد وجورج سميث، والبريطاني جريجوري وينتر، بجائزة نوبل للكيمياء عن بحثهم الذي يستخدم أسلوب التطوّر الموجّه لإنتاج إنزيمات لكيماويات وعقاقير جديدة، وفق ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقالت الجهة المانحة للجائزة، التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية (مليون دولار)، في بيان صدر عنها الأربعاء، إن “الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام، ألهمتهم قوّة التطوّر واستخدموا المفاهيم ذاتها؛ التغيّر الجيني والانتقاء، لتطوير بروتينات تحل مشكلات البشر الكيميائية”.

وجائزة نوبل للكيمياء هي ثالث جوائز نوبل التي تمنح هذا العام بعد الطب والفيزياء.