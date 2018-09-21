يمكن رؤيتها بالعين المجردة.. السعوديون على موعد مع مرور محطة الفضاء الدولية عبر سماء المملكة

كشف عالم فلكي سعودي أن المملكة على موعد، مع مغرب اليوم الجمعة، لمرور محطة الفضاء الدولية في سماء المملكة لمدة 7 دقائق، حيثُ يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق: “إنه في مغرب اليوم الجمعة، ستمر محطة الفضاء الدولية فوق الأجواء السعودية، وسيبدأ ظهورها من الجنوب الغربي متجهة نحو الشمال الشرقي على الغربية والوسطى”.

وأوضح، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “يمكن رؤيتها بالعين المجردة بكل وضوح، وفي تواقيت مختلفة على حسب المنطقة التي ستمر بها، وذلك ما بين الساعة الـ7 إلى الساعة الـ7:07 بتوقيت المملكة” .

في مغرب هذا اليوم

ستمر #محطة_الفضاء_الدولية فوق الأجواء #السعودية وسيبدأ ظهورها من الجنوب الغربي متجهة نحو الشمال الشرقي على الغربية والوسطى وتشاهد بالعين المجردة بكل وضوح بتواقيت مختلفة على حسب المنطقة مابين الساعة السابعة إلى الساعة السابعة وسبع دقائق — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) September 21, 2018

وتدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض، بسرعة 27.727 كيلو مترًا في الساعة، وتميل بالنسبة لخط الاستواء 51.5 درجة، وهذا هو السبب في رؤيتها في بعض المناطق بالأرض، وقد يستغرق ظهورها دقيقة واحدة وأحيانًا تصل المدة إلى 6 دقائق.