“أبل” تستعد لإطلاق “آيباد” جديد.. تعرف على مزاياه

كشفت شركة “أبل”، دون قصد، عن خططها لإطلاق جهاز “آيباد” جديد الشهر المقبل.

ولاحظ خبراء البرمجة، وجود بيانات تتعلق بالإصدار الجديد في “شيفرة” تحديث نظام التشغيل التجريبي الجديد iOS 12.1.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اُشير للجهاز الجديد -الذي لم تعلن الشركة عنه بعد- باسم “iPad2018fall”، مما يشير إلى أن شركة “أبل” ستصدر الجيل الجديد من جهاز “آيباد” هذا الخريف، كما ألمحت أيضًا بعض الشائعات المنتشرة.

وسبق أن أشارت الشائعات إلى أن “أبل” تستعد لإطلاق “أيباد برو” دون زر الصفحة الرئيسية، ومزود بحواف نحيفة وتكنولوجيا التعرف على الوجه Face ID الشهر المقبل.

من جانبها، رفضت “أبل” التعليق على هذه الشائعات، لكن يرجح إطلاق الشركة للأيباد الجديد في أكتوبر، كما اعتادت سابقًا.

وكشفت برمجيات التحديث الجديد والذي تم إطلاقه يوم الإثنين، عن تطوير “أبل” لميزة التعرف على الوجه والهاتف على جانبه، الأمر الذي من شأنه أن يسهل التعامل مع الأيباد والأجهزة اللوحية الضخمة.