اللغة العربية تغيب عن آخر تحديث لوضع الذكاء الاصطناعي في غوغل

أعلنت شركة "غوغل" عن توسيع نطاق وضع الذكاء الاصطناعي "AI Mode" في محركها للبحث، ليصبح متاحًا بـ5 لغات جديدة، وهي الهندية والإندونيسية واليابانية والكورية والبرتغالية البرازيلية. ولم تُدرج اللغة العربية ضمن قائمة اللغات التي شملها التحديث.

ويأتي هذا التوسع بعد أن أطلقت الشركة هذا الوضع الجديد أولًا في الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي، قبل أن يصل لاحقًا إلى المملكة المتحدة والهند، ثم إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، منها الدول العربية، لكن باللغة الإنجليزية فقط.

وتُعد هذه أول مرة تضيف فيها "غوغل" دعم لغات جديدة في وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode.

وفي يوليو/ تموز الماضي، عززت "غوغل" وضع الذكاء الاصطناعي بمزايا جديدة مثل دمج نموذج Gemini 2.5 Pro الحديث ودعم ميزة البحث العميق Deep Search، مما جعل التجربة أكثر قوة ومرونة في البحث وفهم السياقات المعقدة.

وضع AI Mode

ويُعد وضع AI Mode تجربة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل محرك بحث "غوغل" تتجاوز مجرد عرض الروابط، إذ يقدم الذكاء الاصطناعي إجابات شاملة مباشرة دون عرض نتائج البحث في صورة روابط تنقل المستخدمين إلى المصادر الأصلية.

ويعتمد الوضع على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini التي تطورها "غوغل"، ويُطبق تقنية تُعرف بـ“توسيع الاستعلام query fan-out”، إذ يُفكك السؤال الأصلي إلى عدة تساؤلات فرعية، تُرسل لعدة مصادر بيانات في آن واحد، ثم تُدمج إجاباتها في رد واحد مترابط وواضح.

ويوفر وضع AI Mode واجهة تفاعلية تشبه المحادثات، ويسمح بطرح أسئلة متابعة لتوسيع الموضوع واستكشاف عمقه، مما يجعل تجربة البحث أشبه باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التي باتت منتشرة على نطاق واسع.

ترحيب حذر

وقالت هيما بوداراجو، نائبة الرئيس لإدارة منتجات البحث في "غوغل"، عبر مدونة "غوغل" الرسمية: “إن بناء تجربة بحث عالمية حقيقية يتجاوز مجرد الترجمة، فهو يتطلب فهمًا دقيقًا للمعلومات المحلية. ومع قدراتنا المتقدمة في الاستدلال والتعامل مع النصوص والوسائط عبر النسخة المخصصة من نموذج Gemini 2.5، أصبحنا قادرين على جعل البحث الذكي أكثر فائدة وملاءمة بكل لغة جديدة ندعمها”.

وبالإضافة إلى وضع AI Mode، تقدم "غوغل" أيضًا ميزة الملخصات الذكية AI Overviews التي تعرض ملخصًا لما يبحث عنه المستخدم أعلى نتائج البحث التقليدية.

ويُقابل توسع "غوغل" في نشر أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي بترحيب حذر من أصحاب المواقع الذين يعانون انخفاضا متزايدا في زيارات المواقع، وهو ما أكدته "غوغل" في تصريحات أخيرة.

العربية خارج القائمة

وبالرغم من التوسع في دعم اللغات الجديدة في وضع الذكاء الاصطناعي، ما زالت اللغة العربية خارج قائمة اللغات المدعومة. ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى المستخدمين العرب حول موعد إتاحة هذه الميزة بلغتهم الأم، لا سيما أنها تُعد من أكثر اللغات انتشارًا على الإنترنت.

وقد يرجع تأخر إدراج اللغة العربية إلى تعقيدات لغوية وتقنية، تتطلب من "جوجل" تطوير نماذج أكثر دقة في فهم السياقات المحلية والمصطلحات المتنوعة.

وبسبب غياب اللغة العربية، يعتمد المستخدمون في المنطقة حاليًا على النسخة الإنجليزية للاستفادة من مزايا البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. إلا أن ذلك يحدّ من انتشار الميزة في الدول العربية، حيث يشكل المحتوى المحلي باللغة العربية النسبة الأكبر من استخدامات البحث اليومي.