قارب روبوتي يحقق رقمًا قياسيًا بعبور المحيط الأطلسي (فيديو)

دخل قارب روبوتي التاريخ كأول مركب شراعي غير مأهول يعبر المحيط الأطلسي، بعد رحلة طولها 300 كم من نيوفاوندلاند في كندا إلى أيرلندا.

استغرقت رحلة القارب عبر المحيط الأطلسي شهرين ونصف، لكنه في النهاية فاز بتحدي “ميكروترانس”، وهو سباق بحري للقوارب المستقلة.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعتبر قارب “إس بي ميت”، والذي صممته الشركة النرويجية “أوفشور سينسينج إيه إس”، أول من يكمل التحدي بعد أكثر من 20 محاولة من مختلف الفرق.

ويكشف هذا الإنجاز أن تكنولوجيا القوارب الروبوتية تقدمت بالقدر الكافي لأداء مهام طويلة الأمد، ما يمكن أن يخفض تكاليف أبحاث المحيطات وأمن الحدود والمراقبة في البقاع النائية.

وقال ديفيد بيدي، الرئيس التنفيذي للشركة: “يعتبر عبور المحيط الأطلسي من أصعب التحديات، وإكمال التحدي يبرهن أن ابتكارنا يستطيع تحمّل الظروف القاسية”.

والآن تعمل الشركة على تطوير سفن أكبر تعمل بنفس التقنية لاستخدامها في عدة مجالات من الأمن والبحث العلمي إلى الشحن.