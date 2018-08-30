“أبل” تبتكر مقعد سيارة جديدًا لتأمين السائق في الحوادث (صور)

كشفت براءة اختراع قدمتها شركة “أبل” الأمريكية بعنوان “نظام المقعد الديناميكي”، عن تطوير الشركة لمقعد سيارة مستقبلي قادر على التفاعل مع الركاب بطرق مختلفة.

يستطيع المقعد تنبيه المستخدم بالاهتزاز أو الطي لحمايته أثناء الحوادث.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستزوَّد المقاعد التفاعلية بأجهزة استشعار ترصد انحراف السيارة عن مسارها، وتهتز لتنبيه السائق الغافل؛ ما قد يكون أكثر فاعلية من أنظمة الإنذار الحالية والتي تصدر صفارة قد لا يلاحظها السائق إذا لم يكن منتبهًا.

وأشارت براءة الاختراع، إلى أن حدة الاهتزاز ستعتمد على مقدار الانحراف عن المسار والذي سترصده أجهزة الاستشعار، فضلًا عن طي المقعد تلقائيًا عند وقوع حادث لحماية المستخدم من الإصابة، فعلى سبيل المثال، قد يميل المقعد أكثر لتأمين السائق، أو زيادة الضغط على حزام الأمان أو زيادة ارتفاع المقعد.

يذكر أن شركة أبل تهدف لاستخدام الابتكار بشكل أساس في السيارات ذاتية القيادة.