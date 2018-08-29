تعرّف على موعد إطلاق “خليفة سات” أول قمر صناعي إماراتي

حدد مركز محمد بن راشد للفضاء في إمارة دبي؛ تاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، موعدًا رسميًا لإطلاق “خليفة سات” أول قمر صناعي إماراتي.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع “تويتر” معقبًا: “في عام زايد يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه في 29 أكتوبر، ومن مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، ينطلق القمر الصناعي “خليفة سات” ليعانق الفضاء”.

في عام زايد يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء انه في 29 أكتوبر ومن مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان ينطلق القمر الصناعي "خليفة سات" ليعانق الفضاء. pic.twitter.com/BDvk5e7XOG — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 29, 2018

وأضاف: “هذه الخطوة المهمة لدولتنا في المجال العلمي والهندسي تحققت بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، التي توفر لأبناء وبنات الوطن كل الإمكانيات التي تفتح أمامهم أبواب الإبداع والتطور، لنترك بصمة إماراتية مهمة في المسيرة العلمية والتنموية للبشرية”.

هذه الخطوة المهمة لدولتنا في المجال العلمي والهندسي تحققت بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة التي توفر لأبناء وبنات الوطن كل الامكانيات التي تفتح أمامهم أبواب الأبداع والتطور لنترك بصمة إماراتية مهمة في المسيرة العلمية والتنموية للبشرية. pic.twitter.com/2E2wgT4dbH — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 29, 2018

من جهته، قال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، محمد ناصر الأحبابي: إنّ “الإعلان عن اكتمال تصنيع القمر الصناعي يؤكد القدرات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجال التصنيع الفضائي، وريادتها لهذا القطاع على مستوى المنطقة”.

وأضاف الأحبابي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “مشروع (خليفة سات) أسهم خلال جميع مراحل التصميم والتصنيع في رفع مستوى الكفاءات والقدرات الوطنية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، وهي خبرات ستكون عاملًا أساسيًا في الارتقاء بقدرات القطاع الفضائي، وبمختلف المهام الفضائية التي تعمل عليها الدولة”.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، قد أعلن في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013، عن إطلاق مشروع “خليفة سات”، الذي تم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق “مركز محمد بن راشد للفضاء”.