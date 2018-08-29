روسيا تطور بدلة تمنح جنودها قوة “أيرون مان”‎ (صور وفيديو)

كشفت روسيا النقاب عن بدلة مدرعة جديدة مذهلة تمنح مرتديها قوى فائقة.

وتبدو البدلة المدرعة وكأنها آتية من أفلام الخيال العلمي مثل “روبوكوب”، حيث يزعم المصممون أنها تسمح للجنود المشاة بإطلاق الرشاشات الآلية بيد واحدة وبدقة تنافس الكمبيوتر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن البدلة المتطورة تمكن الجندي من حمل أوزان هائلة والجري بسرعة أعلى من المعتاد.

هذا وقد صممت شركة “TsNiiTochMash” العسكرية بدلة جندي المستقبل المسماة “Ratnik-3″، والتي تم عرضها في المنتدى العسكري والتقني الدولي لعام 2018 في موسكو.

وتم تصميم الهيكل الخارجي والمصنوع من التيتانيوم؛ لتعزيز القوة والقدرة على التحمل، بينما تحمي طبقة من الدروع الواقية بدن مرتديها من أي رصاصات وشظايا.

وقال كبير المصممين بالمشروع “أوليغ فوستوف”: “لقد اختبرنا النموذج الأولي بالفعل، ووجدنا أنه يعزز قدرات الجندي الجسدية”.

وحتى الآن، لا توجد سوى مشكلة واحدة في التصميم، وهي عدم وجود مساحة لتخزين وحدة طاقة البدلة، ما يعني أنه لا يمكن ارتداء البدلة إلا لفترة زمنية محدودة، قبل أن ينفد شحنها وتصبح كتلة معدنية هامدة.

ومع ذلك، تصر الشركة على أنها ستتمكن من حل مشكلة البطارية، وستواصل تحسين التصميم قبل إطلاقها في ساحات القتال في عام 2025.