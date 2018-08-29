فيسبوك سيعمل 100% بالطاقة المتجددة بحلول 2020

أعلن فيسبوك مجموعة جديدة من الأهداف المتعلقة بالتزام الشركة بالحفاظ على البيئة حول العالم، حيث أكد العملاق الأزرق أنه ملتزم بأن يقوم بتقليل نسبة انبعاث الغازات السامة إلى 75% والاعتماد بنسبة 100% على مصادر الطاقة المتجددة في أعمالها التشغيلية بحلول عام 2020.

وأوضحت الشركة أنها تسعى وبشكل حثيث نحو الاعتماد على الكهرباء من المصادر المتجددة للطاقة، حيث إنها قامت بشراء 3 غيغاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث إن أول عملية شراء تمت في 2013.

وأشار فيسبوك إلى أنه يركز على أن يتم تشغيل مراكز تخزين البيانات بشكل يحافظ على البيئة، لتصبح بذلك وسيلة آمنة وصحية لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل في المدن الأمريكية التي تتواجد بها تلك المراكز، موضحًا أن كل تلك الجهود تأتي من إيمان والتزام الشركة باتفاقية باريس للمناخ.

يذكر أن فيسبوك قد أعلن في 2015 أنه سيحاول أن يعتمد بنسبة 50% على الطاقة المتجددة في أعماله التشغيلية بحلول 2018، ولكنه نجح بجدارة أن يحقق هذا الهدف بشكل كامل العام الماضي، وبالتالي فإن أمامه لتحقيق هدفه الجديد عامين فقط.