ناسا تنشر 19 ألف ساعة من تسجيلات مهمة أبولو 11 التاريخية (صور)

عادة ما يتم تدريب رواد فضاء “ناسا” على التعامل مع أي مشكلة تنشأ أثناء المهمة، ولكن هذا لا يعني أنهم يعملون بمفردهم، فإن العشرات من المهندسين ومراقبي الطيران والأطباء والخبراء الآخرين يراسلونهم عبر موجات الراديو.

وقامت “ناسا” وجامعة تكساس في دالاس برقمنة ونشر 19000 ساعة من تسجيلات مهمة أبولو 11 التاريخية، والتي تُسجل العمل الجماعي بين رواد الفضاء وزملائهم على الأرض.

وتُسلط أشرطة الصوت، الضوء على الصداقة الحميمة والمزاح الذي يعتبر من المكونات الأساسية لبناء الفريق، وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز” الامريكية

وفي أحد مقاطع الصوت الذي تم تسجيله قبل دقائق من إطلاق الصاروخ Saturn V الذي يبلغ طوله 363 قدمًا والذي انطلق من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، يمكن سماع أجهزة التحكم الأرضية وهي تقوم بالتحضير للإطلاق، ويقول أحد رواد الفضاء: “من المؤكد أن العد التنازلي كان لطيفًا وسلسًا”.

ولم تكن رقمنة التسجيلات مهمة سهلة وكان كل شريط من الأشرطة الـ170، يحتوي على 30 قناة صوتية منفصلة، ومسجل الشرائط اللازم لتشغيل الشرائط يمكنه فقط قراءة مسار واحد في كل مرة، وهذا يعني أنه كان من الضروري إعادة عرض كل شريط 30 مرة – وهي عملية كان من الممكن أن تستغرق سنوات.

وتعد المهمة أبولو 11 هي الأولى من نوعها التي تقود إنسان إلى النزول على سطح القمر، وذلك في 20 يوليو 1969، وعاد رواد الفضاء إلى الأرض وأحضروا معهم نحو 21 كيلوجرام من صخور القمر وعينات من تربته لدراستها في المعامل على الأرض.