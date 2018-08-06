هل سنقول وداعًا للشواحن؟ تقنية ثورية تحول منزلك إلى بطارية (صور)

هل سنقول وداعًا للشواحن؟ تقنية ثورية تحول منزلك إلى بطارية (صور)

سكب الباحثون على الطوب الجديد أيونات البوتاسيوم التي تسمح بتخزين الطاقة، ويقول مختصون إنها ستستخدم في تدشين مباني المستقبل، وذلك خلال عشرة أعوام.

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

طور باحثون من قسم الهندسة في جامعة لانكستر في بريطانيا، تقنيةً جديدةً يمكنها تخزين كمًّا هائلًا من الطاقة المتجددة في جدران المباني، ولفترة طويلة، وذلك بدلًا من البطارية التقليدية ومحدودة الحجم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الإثنين، أن الباحثين نجحوا في صناعة كتل خرسانية جديدة، تتماثل من الأحجار التقليدية، ولكنها تحتفظ بالطاقة الشمسية تلقائيًا، لاستخدامها عند الحاجة.

وسكب الباحثون على الطوب الجديد أيونات البوتاسيوم التي تسمح بتخزين الطاقة، إذ قال محمد صافي الباحث المشارك في الدراسة: “إنها ستستخدم في تدشين مباني المستقبل، وذلك خلال عشرة أعوام”.

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