ناسا تكشف أسماء رواد أول رحلة فضائية تجارية

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اليوم الجمعة، عن أسماء رواد الفضاء الذين سينطلقون في أول رحلة تجارية في اتجاه محطة الفضاء الدولية، على متن المركبتين الأمريكيتين “بوينغ ستارلينر” و”سبايس إيكس كرو دراغون”، وفق موقع “راديو كندا”.

ويتكون طاقم الرحلة من رائدتين هما سونيتا ويليامز ونيكول مان، إضافة إلى 7 رواد هم جوزيف كاسادا، وإيريك بو، وكريستوفر فيرغوسون، ودوغلاس هورلي، وروبير بيهنكين، ومايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر.

وسيكون الرواد على اتصال بوكالة الفضاء الأمريكية طيلة الرحلة، كما أن المركبة التي ستقلهم ستبقى في المحطة الفضائية الدولية إلى أن تعيدهم إلى الأرض.

وحُدد شهر أبريل 2019 كتاريخ لرحلة سبايس إيكس كرو دراغون، بعد تجربة ناجحة تمت في شهر نوفمبر الماضي، أما رحلة بوينغ ستارلينر التي كانت مبرمجة في نهاية 2018، فتم تأجيلها إلى السنة المقبلة؛ بسبب بعض المشاكل التي ظهرت في محركها خلال تجريبه.

وفي حالة نجاح الرحلة، ستستخدم ناسا المركبتين في مهام موالية، وتستغني تمامًا عن الخدمات الروسية في هذا المجال.

لهذا تعتبر الرحلة بداية جديدة في تاريخ الملاحة الفضائية الأمريكية، لاستخدامها مركبتين من صنع شركات أمريكية خاصة، وكانت ناسا منذ توقيف برنامجها لتصنيع المركبات العام 2011، تلجأ لخدمات المركبة الروسية سيوز لنقل روادها بين الأرض والمحطة الفضائية الدولية، وكان يكلفها ذلك 80 مليون دولار للراكب الواحد حسب نفس المصدر .

وجاء على لسان جيم بريدنستين، مدير ناسا بهذا الشأن: “هذا مهم لبلادنا نريد أن تعرف أمريكا أننا عدنا، وأننا ننقل روادًا أمريكيين في مركبات أمريكية، انطلاقًا من الأراضي الأمريكية”.

وقد وقعت الشركتان عقدًا مع وكالة الفضاء الأمريكية سنة 2014 بقيمة 6.8 مليار دولار.