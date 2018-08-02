بالصور.. سامسونغ تطلق “تلفزيون” يستطيع الاختفاء في الجدار

تستعد شركة “سامسونغ” لإطلاق شاشة جديدة فائقة الوضوح تستطيع الاختفاء في الجدار عند إغلاقها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعمل التقنية الجديدة المستوحاة من الحرباء على تغيير ألوان ومظهر تلفزيون “Samsung QLED” ليشبه الجدار المثبت عليه، وهكذا تصبح الشاشة التي صُممت لتحقيق التميز الجمالي جزءًا من الأثاث.

ووصف روبرت كينغ، نائب رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية لدى “سامسونغ”، التكنولوجيا الجديدة بأنها “رائدة” وقال: “لقد حان الوقت لتوديع شاشات التلفاز الفارغة المملّة في المنزل”.

وللاستفادة من التقنية يمكن للمستخدم التقاط صورة للجدار، قبل أن تتعرف الشاشة على الصورة وتتكيف مع محيطها.

ويستطيع التلفاز الذي يعمل بجودة تصل إلى K4 الاندماج في الجدران العادية والمنقوشة، حتى لا يظهر منه سوى الإطار الرقيق جداً.

كما يمكن ضبط ذلك الوضع المسمى “الوضع المحيطي” ambient mode لعرض معلومات مفيدة على مدار اليوم مثل عناوين الأخبار وتقارير حركة المرور وحالة الطقس.

لكن هذه التكنولوجيا المذهلة مكلفة، حيث تبدأ الأسعار من 1200 جنيه استرليني لشاشة 55 بوصة، وتصل إلى 2500 جنيه إسترليني للشاشة الـ 75 بوصة.