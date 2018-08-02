مايكروسوفت تخطط لإطلاق اشتراك شهري لعملاء “ويندوز10”

تعمل شركة مايكروسوفت حاليًا على تطوير نظام اشتراك جديد لعملاء نظام التشغيل “ويندوز10″، والذي سيسمح للشركة بالتدخل تلقائيًا وعلاج أي خلل.

وفي وقت سابق من هذا العام، اضطرت الشركة إلى تأخير تحديثها المقرر في نيسان/ أبريل الماضي بعد اكتشاف مختبري النسخة التجريبية خللًا خطيرًا تسبب في تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمحركات أقراص صلبة من شركة “إنتل”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أدى ذلك الخلل إلى تجميد الجهاز عند فتح متصفح “غوغل كروم”، ولحل هذه المشكلة، تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق ميزة جديدة تعرف باسم “Microsoft Managed Desktop” ولكنها لم تؤكد تاريخ الإصدار.

وسيتم بيع نظام التشغيل “ويندوز10” كخدمة، حيث يدفع المستخدمون رسوم اشتراك شهري لاستخدام أحدث إصدار من النظام، مع تدخل الشركة لحل أي خلل أو ثغرة فورًا.

ورفضت مايكروسوفت حتى الآن التعليق على الشائعات المنتشرة على نطاق واسع، على الرغم من أنها أشارت إلى استعدادها لإطلاق خدمة الاشتراك الشهرية دون تحديد تكلفتها حاليًا.

ووفقًا لمصادر لم يُكشف عن هويتها، سيمسح الاشتراك أيضًا للعملاء بتأجير جهاز يعمل بنظام “ويندوز10” مُعد لهم ويتم تحديثه باستمرار، وهذا كله يأتي ضمن فاتورة الاشتراك الشهري.

كما كشفت المصادر أن تحديثات مايكروسوفت المستمرة ستؤدي إلى انتقالات أكثر سلاسة بين التحديثات التي تصدر مرتين في السنة.

وغالبًا ما تؤدي الثغرات إلى مشكلات في التوافق مع منتجات أخرى، مثل كاميرات الويب والطابعات ولوحات المفاتيح والماوس، وسيوفر إطلاق مايكروسوفت للنظام الجديد حلول لهذه المشكلات التي تواجه العملاء.

ويبدو أن الشركة التي تتخذ من مدينة “ريدموند” الأمريكية مقرًا لها، ستطرح “Microsoft Managed Desktop” لأول مرة لمختبريها، قبل اختباره على المستهلكين العاديين.