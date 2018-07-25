بالصور.. تقنية جديدة تبشر بمرحلة ثورية في عالم الفيديو ثلاثي الأبعاد

يقدم الخبراء العديد من الأسباب التي أدت إلى فشل أجهزة التلفزيون ثلاثية الأبعاد، كان أحدها عدم وجود محتوى ثلاثي الأبعاد بالقدر الذي يتناسب مع الطفرة التكنولوجية الحالية.

وهذه المرة وعلى عكس المعروف، تمكنت شركة مقرها مدينة نيويورك الأمريكية، من إنتاج جهاز “هولوغرام” يعرض مقاطع مرئية ثلاثية الأبعاد من قبل منشئي المحتوى ثلاثي الأبعاد.

وخاضت الشركة المذكورة على مدار خمس سنوات تجارب عديدة في مجال تكنولوجيا الهولوغرام، حتى توصلت لابتكار جهاز أطلقت عليه اسم ” Looking glass”.

وذكر موقع “digitaltrends ” التقني، أن تقنية “The Looking Glass ” تتكون من مزيج من تقنية العرض الضوئي والحجمي، وتقوم الشاشة الضوئية بإعادة إنشاء أشعة الضوء التي ترتد من المحتوى ثلاثي الأبعاد، ما يساعدك على تصورها، وتساعد شاشة العرض الحجمية على إنشاء هذه الكائنات المتحركة في صورة ثلاثية الأبعاد.

وتولد التقنية الجديدة مشهدًا ثلاثي الأبعاد يتألف من 45 زاوية، لذا يمكن لمجموعة من الأشخاص أن يتجولوا حول الجهاز ويرون المشهد بدون أي مشاكل.

ويقول الموقع، إن جهاز “The Looking Glass ” هو صندوق زجاجي متوفر بأحجام 8 و15 بوصة، يمكنه عرض محتوى ثلاثي الأبعاد ويبدو كأنه عائم في الهواء.

ولا يحتاج الجهاز إلى أي نوع من السماعات لتشغيله، من المفترض أن يوضع على مكتب لأنه يجب أن يكون متصلًا بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول قوي نسبيًا.

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