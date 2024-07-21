يتجاهل الكثيرون أخباراً وتقارير تتعلق بحدوث اختراق للبيانات، ولا يعتبرون ذلك أمراً يشكل أي خطر عليهم وهو ما قد تكون عواقبه وخيمة عليهم.

وتذكّر أن أي شيء غير محمي يكون معرضًا للخطر، وهذا يتجاوز الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، ويصل للكاميرات والمعدات المتصلة بالإنترنت.

لذلك في المرة القادمة التي تسمع فيها عن اختراق عالمي للبيانات، اتبع هذه التعليمات لحماية نفسك من عمليات الاحتيال وتسريب البيانات:.

تعيين كلمات المرور

من المهم جدًا في مثل هذه الحالة أن تقوم بإعادة تعيين كلمات المرور لكل حساب لديك، واختيار كلمات قوية يصعب التكهن بها.

احذر التضليل

كن متشككًا في أي رسالة بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية تصلك بشأن مشكلة تتعلق بك أو بمصرفك أو بحادث مع أحد معارفك، فربما تكون هذه عملية احتيال.

راقب أموالك

قم بتحديث رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور وبيانات اعتماد تسجيل الدخول المصرفية. وحتى ولو لم تكن هذه الحسابات متورطة بشكل مباشر في الاختراق، يمكن للمتسللين استخدام معلوماتك الشخصية للوصول إليها.

لذلك راقب بيانات البنك وبطاقة الائتمان الخاصة بك وكن متيقظًا لأي أمر مشبوه.

احذر عامل الوقت

يحب المحتالون اللعب على الوقت، وسينتظرون حتى يغيب حذرك، ويستهدفونك بعد أشهر من الاختراق. وهذا جزء من السبب وراء وقوع الكثير من الأشخاص في فخ عمليات التصيد الاحتيالي.

طلبات البريد الإلكتروني

كن حذرًا من أي طلبات عبر البريد الإلكتروني. وحتى ولو كان الطلب مشروعًا، فلا بأس من أن تأخذ وقتك لمعرفة ذلك.

وانتبه من الطلبات المتعلقة بالرعاية الصحية، ومن الرسائل غير متوقعة من صديق قديم. فالمتسللون يحبون استخدام معلوماتك للظهور كأصدقاء أو أفراد من العائلة.

غالبًا ما تبدأ هذه بنص يبدو بريئًا. كذلك تجاهل الرسائل النصية من الغرباء الذين يتظاهرون بأن لديهم رقمًا خاطئًا ويريدون الدردشة.

مصادقة ثنائية

إذا كان ذلك متاحًا، قم بتمكين المصادقة الثنائية "Two-factor authentication" على حساباتك.

وتعمل هذه الطريقة بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة على إرسال رمز إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني، يجب أن تستخدمه للوصول إلى الحساب أو التطبيق.

وفي حال تلقيت عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية كودات لم تطلبها، فذلك قد يعني أن شخصًا ما يحاول الوصول إلى حساباتك.