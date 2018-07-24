“سامسونغ” تستعد لإطلاق أكبر تلفاز في العالم (فيديو)

كشفت شركة “سامسونغ” النقاب عن شاشة جديدة تسمى “الجدار”، والتي تعتبر أكبر تلفاز في العالم حتى الآن.

وتناسب الشاشة المكونة من أجزاء منفصلة، أي مساحة، إذ يمكن تصغير حجمها بالتخلص من بعض الأجزاء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقول الشركة إنها ستبدأ في بيع نسخة منزلية من النظام بحلول العام المقبل، لكنها لم تكشف ثمنها، رغم إشارتها إلى أنها “ستكون أرخص مما يتوقع الناس”.

وقالت هان جونج هي، رئيس قسم البصريات في شركة سامسونغ: “أتقنا تقنية مايكرو ليد، ونعمل الآن على رفع السعة الإنتاجية”، مشيرًا إلى أن “سامسونغ” تريد تسمية الجهاز الجديد باسم “الجدار” أو “الشاشة”، وليس تلفاز.

وأوضحت: “لن نحتاج إلى استخدام كلمة تلفزيون في المنتجات القادمة، إذ سيتمكن المستهلكون من فعل أي شيء يريدونه بشاشات العرض الجديدة، مثل شاشات الهاتف”.

ووفقًا للشركة، ستكون النسخة المنزلية من “الجدار”، والتي عرضت للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، بسمك 30 مم أو أقل.

ويبدو أنه مصمم لمنافسة تلفاز شركة LG البالغ حجمه 65 بوصة، بما يتميز به من أنظمة تعزيز الإضاءة والألوان والصوت، وإمكانية تعديل حجمه.