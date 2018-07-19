بعد تحديث أقوى تلسكوب في العالم.. الكشف عن أوضح صور لكوكب نبتون (فيديو)

كشف خبراء من المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) النقاب عن صور جديدة لكوكب “نبتون” أبعد كواكب مجموعتنا الشمسية.

وتظهر الصور الجديدة تفاصيل مدهشة للكوكب، بعد أن استخدم الخبراء أشعة الليزر لتطوير أقوى مجموعة من التلسكوبات الأرضية في العالم لالتقاط أوضح صورة لنبتون.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمكن خبراء المرصد الأوروبي الجنوبي من التقاط الصورة باستخدام مجموعة تلسكوبات (VLT) في شمال تشيلي بعد ترقيتها، بعملية تسمى مرفق نجمة الدليل الليزري.

يذكر أن هذا النظام يسمح بتصوير أدق عبر مجال عرض واسع نسبيًا، إذ يرصد مجموعات من النجوم في سماء الليل، إضافة إلى التفاصيل الدقيقة للأجسام السماوية الفردية.

وبفضل هذه التحديثات يمكن للتلسكوب البالغ قطر عدسته 8 أمتار، التقاط أدق الصور رغم التشويش الجوي.

وكان من الصعب للغاية تحقيق ذلك والتقاط صور يمكن مقارنتها بتلك التي يمكن لتلسكوب هابل الفضائي رصدها.

ويقول علماء الفلك، إن هذه العملية ستسمح لهم بدراسة الأجسام البعيدة جدًا بتفاصيل غير مسبوقة، بدءًا من الثقوب السوداء فائقة الكتلة في مراكز المجرات النائية، والعناقيد الكروية، والكواكب وأقمارها.

ومن المقرر أن يتم دمج هذه التكنولوجيا في تلسكوب المرصد الأوروبي الجنوبي الكبير للغاية، والذي لا يزال قيد الإنشاء حاليًا ليحل محل تلسكوب VLT في عام 2024.