مايكروسوفت تطلق خدمة البحث البصري عبر متصفحها “Edge” (فيديو)

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاقها خدمة البحث البصري “Visual Search” عبر متصفحها للإنترنت Edge على هواتف آيفون وأجهزة iOS بشكل تجريبي.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية البحث داخل الصور التي قاموا بتصويرها مسبقًا ومخزنة على هواتفهم، أو القيام بالبحث عبر توجيه كاميرا هاتفك نحو أي ما تريد معرفة المزيد من المعلومات حوله، وتلك المزايا قد وصلت إلى التطبيق على هواتف أندرويد بشكل تجريبي الشهر الماضي.

لكن مايكروسوفت قررت تمييز مستخدمي هواتف أبل بميزتين جديدتين، الأولى خاصة بإمكانية البحث عما قمت بنسخه Copy من نصوص أو صور، دون أن تحتاج إلى لصقه Paste داخل مربع البحث، أما الميزة الثانية فهي خاصة بإمكانية ربط المتصفح على الهاتف بإيدج على جهاز الكمبيوتر، ما يسهل إمكانية مزامنة ما تقوم به على هاتفك مع جهاز الكمبيوتر، لتتابع ما تقوم به على شاشة أكبر.

ولكي تتمتع بالخدمة الجديدة وكافة مزاياها، لابد أن تكون مشتركًا ببرنامج TestFlight الخاص بأبل.