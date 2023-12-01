في عيده الأول.. كيف أثَّر "ChatGPT" على مختلف المجالات؟

بينما يحتفل "ChatGPT" بعامه الأول، نشر موقع Techround تقريرًا يسلط الضوء على آراء الخبراء على تأثيره العميق في مختلف المجالات، والمشهد المتطور الذي نتج عن ابتكاره.

إستراتيجيات العمل والتنفيذ

في مجال الأعمال، أكد الخبراء أن ظهور "ChatGPT" أدى إلى حثّ الشركات على مواكبة التطور بسرعة من خلال اعتماد التقنيات الذكية، مع الحرص الشديد على تجنب الأخطاء الكبيرة. كما اكتسبت إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي ذات الطابع الرسمي أهمية متزايدة بفعل تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي المولدة، حيث دفعت المؤسسات نحو مستقبل يتمحور حول قيمة البيانات.

التطور في التسويق والإبداع

أفاد الخبراء أن التحول نحو التطبيقات المخصصة المدعومة بنماذج لغوية كبيرة يدل على تحول نموذجي، إذ تبرز هذه التطبيقات الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الإبداع وإنتاج المحتوى، إلا أنها تُعد كمكمل للإبداع البشري وليست بديلاً له.

التعليم وتغيير أساليب التعلم

أكد الخبراء أن "ChatGPT" قد فتح أفاقًا جديدة في المدارس للطلبة والمعلمين على حد سواء، حيث ساهم في مساعدة الطلبة على أداء مهامهم الدراسية، سواء في حل المسائل الرياضية أو كتابة المقالات، كما مكن المعلمين من استخدامه لتقليل الأعباء الإدارية. وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها، إلا أن هناك حاجة ملحة لتجنب الاعتماد المفرط عليه وضمان وضع حدود واضحة لاستخدامه.

التحول في الموارد البشرية والرعاية الصحية

من خلال تحقيق تغييرات جذرية في مجالات الموارد البشرية والرعاية الصحية، أوضح الخبراء أن إمكانيات "ChatGPT" برزت في تبسيط المهام الإدارية وتعزيز الكفاءة، إلى جانب تحسين تجربة الطبيب والمريض، حيث أصبحت واضحة وملموسة.