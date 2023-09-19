أكثر مما تتخيل.. كيف يؤثر الواقع الافتراضي على صناعة السيارات
الواقع الافتراضي في السيارات ليس مجرد حملة تسويقية عصرية، إنَّما تعايش بين السيارة والتقنيات المتطورة. ومع ذلك، حتى من وجهة نظر تسويقية، يعد استخدام الواقع الافتراضي في صناعة السيارات طريقة رائعة لجذب انتباه العملاء وزيادة ظهور العلامات التجارية.
التسويق والواقع الافتراضي
تساعد تقنية الواقع الافتراضي في التسويق، ولكنها لا تقتصر على الإعلان والعلامات التجارية. فقد وجدت الشركات المصنعة للسيارات طريقة لاستخدام الواقع الافتراضي في التصنيع والتصميم.
على سبيل المثال، قررت مجموعة سكودا وفولكس واجن استخدام نماذج الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد لإنشاء تصميمات خارجية وداخلية للمركبات.
معرض سيارات الواقع الافتراضي
تتمتع صالات عرض السيارات بالأجواء التي تجعلك ترغب في شراء إحداها. ويمكنك رؤيتها جديدة لامعة وتنتظرك، وتجلس فيها، وتحاول قيادتها.
ومع ذلك، لا يستطيع جميع الأشخاص الوصول إلى صالة عرض السيارات سواء كانت بعيدة جدًّا عنهم أو حتى غير موجودة في مدينتهم. وهنا تعمل صالة عرض سيارات الواقع الافتراضي على حل هذه المشكلة من خلال السماح للسائقين برؤية التصاميم الجديدة من السيارات من منازلهم. على سبيل المثال، أطلقت شركة كيا صالة عرض الواقع الافتراضي لعرض نماذج السيارات الجديدة لعملائها.
اختبار القيادة للواقع الافتراضي
تخيل أنك تحاول قيادة السيارة التي ترغب بشرائها أثناء جلوسك في المنزل على أريكتك المريحة، فقد تمكنت شركة أبارث من التوقف عن التخيل والبدء في العمل بشكل فعلي، وعرضت الشركة على المشترين المحتملين تجربة قيادة السيارة من المنزل. وحصل العملاء على علبة من سماعات الرأس Bose وسماعة رأس للواقع الافتراضي، فتحت لهم عالم اختبار القيادة من المنزل.
التأثير العاطفي للواقع الافتراضي
تعمل اختبارات القيادة وجولات الواقع الافتراضي بشكل جيد للتعرف على العلامة التجارية لأنها تؤثر بشكل كبير على مشاعر العملاء، وعندما تقرر شراء السيارة من مكان مريح داخل منزلك، يمكنك السماح لنفسك بالانغماس الكامل في التجربة؛ ما يساعدك على اتخاذ قرار مدروس.
تدريبات الواقع الافتراضي تغير خدمة العملاء
يوفر الواقع الافتراضي العديد من فرص تدريب الموظفين لمساعدة المحترفين على تصميم وهندسة السيارات بشكل أفضل.
كما إنه مفيد أيضًا في مساعدة الموظفين على تصور تجربة البيع الافتراضية لجعل خدمة العملاء الخاصة بهم على أعلى مستوى. على سبيل المثال، تتضمن بي ام دبليو تدريبًا على الواقع الافتراضي للموظفين أثناء إعداد المتخصصين لديها لمواجهة العملاء.
كيف يغير الواقع الافتراضي صناعة السيارات؟
يجعل الواقع الافتراضي تصنيع السيارات أسهل من خلال نقل العمليات اليدوية إلى الواقع الافتراضي والسماح للمتخصصين برؤية العيوب المحتملة ونقاط التحسين في سيارات الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد.
ويساعد الواقع الافتراضي بتصميم النماذج الأولية والاختبار، بحيث قد يستفيد المصممون والمهندسون والمتخصصون الآخرون ذوو الصلة من الاعتماد الأوسع للواقع الافتراضي على المدى الطويل.
في الوقت الحالي، يقوم هؤلاء الخبراء بصنع نماذج أولية للمصانع ويبتكرون جميع الوظائف. على سبيل المثال، يمكن للمصممين الاستفادة من تقنية الواقع الافتراضي من خلال إنشاء النماذج ثلاثية الأبعاد الأكثر تفصيلاً ورؤية الصورة الأكثر واقعية لإبداعاتهم.
إطلاق سيارة جديدة في الواقع الافتراضي
في الوقت الحالي، يبدو أن إطلاق نموذج سيارة بتقنية الواقع الافتراضي هو مستقبل صناعة السيارات، كما تقول شركة Meta ، مع تطوير وسائل التواصل الاجتماعي لِتلائم العصر الجديد من إدارة الأحداث ونقل عروض السيارات بالكامل إلى تقنية الـ Metaverse .
في هذا السياق، يقدم مصنعو السيارات نماذج الواقع الافتراضي لأحدث إبداعاتهم للعملاء للوصول إلى المزيد من الجماهير.
الواقع الافتراضي وسلامة السيارات
ربما يكون التأثير الأكثر أهمية الذي يحدثه الواقع الافتراضي على صناعة السيارات هو فرصة منع سيناريوهات حوادث السير أو أي حوادث أخرى محتملة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الواقع الافتراضي يخلق التجارب والاحتمالات الأكثر واقعية، بحيث يمكن للمصنعين تغيير نماذجهم الأولية.