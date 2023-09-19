أكثر مما تتخيل.. كيف يؤثر الواقع الافتراضي على صناعة السيارات

الواقع الافتراضي في السيارات ليس مجرد حملة تسويقية عصرية، إنَّما تعايش بين السيارة والتقنيات المتطورة. ومع ذلك، حتى من وجهة نظر تسويقية، يعد استخدام الواقع الافتراضي في صناعة السيارات طريقة رائعة لجذب انتباه العملاء وزيادة ظهور العلامات التجارية.

التسويق والواقع الافتراضي

تساعد تقنية الواقع الافتراضي في التسويق، ولكنها لا تقتصر على الإعلان والعلامات التجارية. فقد وجدت الشركات المصنعة للسيارات طريقة لاستخدام الواقع الافتراضي في التصنيع والتصميم.

على سبيل المثال، قررت مجموعة سكودا وفولكس واجن استخدام نماذج الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد لإنشاء تصميمات خارجية وداخلية للمركبات.