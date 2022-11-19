تطوير شريحة ذكية تحاكي الدماغ لمراقبة صحة الإنسان

طور باحثون من جامعة "شيكاجو" الأمريكية، شريحة رقمية ذكية مرنة تشبه الجلد وتحاكي عمل الدماغ البشري لمراقبة الصحة.

وتعمل الشريحة الذكية بوساطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لجمع البيانات الصحية من الجسم باستمرار وتحليلها.

ويمكن إلصاق الشريحة الحاسوبية المرنة على الجلد، لتعمل بطريقة مشابهة لعمل الدماغ البشري، إذ تستطيع تخزين البيانات وتحليلها.

واستخدم الباحثون مواد بوليميرية موصلة للكهرباء، تُستخدم عادة في أنصاف النواقل وأجهزة المقاومة الكهربائية، وتمتاز بكونها قابلة للمد بما يشبه رباطا مطاطيا، خلافا للشرائح الحاسوبية التقليدية.

واختبر الباحثون فائدة الشريحة في تحليل البيانات الكهربائية لتخطيط القلب، ما يعبر عن النشاط الكهربائي للقلب، فضلا عن قدرتها على تحديد حالة الشخص ضمن 5 أصناف تتضمن حالة صحية و4 حالات غير صحية ناتجة عن رصد إشارات غير طبيعية.

وعلى الرغم من تعرض الشريحة للإجهاد بسبب حركة الشخص المتكررة، فإنه يستطيع قياس ضربات القلب بدقة في جميع الحالات؛ وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.