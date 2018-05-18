بالصور.. نجاح “الذبابة الروبوتية” يقود إلى ثورة في عالم التجسس

تمكن باحثون من جامعة “واشنطن” من تطوير روبوتات تجسس ضئيلة الحجم تشبه الحشرات، بعد صعوبات واجهها باحثون في وقت سابق بتطوير روبوت شبيه بالذبابة.

وكشف مهندسون من جامعة “واشنطن”، أن الذبابة الروبوتية وأطلق عليها اسم “روبوفلاي” تمكنت من التحليق لأول مرة دون مساعدة، وهي أول مرة تطير فيها حشرة روبوتية لاسلكية.

وواجه المهندسون صعوبات في الوقت السابق، لكون الأجهزة الإلكترونية المتحكمة في أجنحة الذبابة ثقيلة للغاية، ما منعها من الطيران دون أسلاك تمدها بطاقة إضافية.

ولكن الباحثين بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمكنوا من حل هذه المشكلة في “روبوفلاي” التي يعادل وزنها خلة الأسنان، حيث أضافوا دائرة تحول طاقة الليزر إلى كهرباء كافية لتشغيل الجناحين.

وقال سوير فولر، الباحث المشارك وهو أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة “واشنطن”: “قبل الآن، كان مفهوم الروبوتات الطائرة اللاسلكية المستوحاة من الحشرات شيئًا من الخيال العلمي، ولكن روبوفلاي تظهر أن ذلك أصبح أقرب إلى الواقع”.

ويمكن استخدام الروبوتات الطائرة في عدة مهام مثل استطلاع نمو المحاصيل في المزارع الكبيرة أو رصد تسرب الغاز، كما يمكن استخدامها في مهام البحث والإنقاذ، أو التجسس والاستطلاع.