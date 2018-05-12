كلب حراسة.. “روبوت” خارق يدخل المنازل عنوة ويرسم خرائط رقمية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن “الكلب المنزلي الروبوت” سيعرض قريبًا في الأسواق، وسيخلق مشاكل اجتماعية مستجدة؛ لأن بإمكانه أن يفتح منزلك ومنازل الجيران بموجب خريطة إلكترونية يصنعها بنفسه.

“سبوت ميني”

وكانت الصحيفة في ذلك تعرض لما أنجزته شركة “بوسطن ديناميكس”، وهي تنتهي من مشروعها القديم الذي عملت فيه على بناء روبوت يحمل اسم “سبوت ميني”، يتصرف ككلب منزلي أليف، له أذرع مفصلية يساعد في غسيل الصحون، كما يتصرف أيضًا ككلب حراسة شرس يدخل المنازل ويتعقب اللصوص وينزل درج البناية دون أن يتعثر.

خريطة رقمية للمنطقة

وتقول شركة ديناميكس، المعروفة بتخصص الروبوتات، أن هذا الكلب الآلي يملك مجموعة كاملة من المستشعرات موزعة على مختلف مناطق هيكله الخارجي، تساعده على رسم خريطة رقمية للمنطقة المحيطة به، ثم اكتشافها والدخول إليها.

ورغم شراسة منظره التي تضمن دقة حراسته للمزارع، فإن سبوت ميني، يمتلك مهام مماثلة للكلب الحقيقي من حيث التعلم والاسترشاد واللحاق بالإنسان، وتصحيح وضعه إذا سقط على الأرض.

وكان مدير عام شركة بوسطن ديناميكس، مارك ريبارت، أعلن يوم أمس الجمعة، أن هذا الروبوت سينزل في السوق خلال العام القادم.