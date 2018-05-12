التصميم الجديد لـ”سناب شات” يصل أجهزة أبل.. وهذه مميزاته (صورة)

بدأ التحديث الجديد لتطبيق “سناب شات” الاجتماعي الوصول إلى غالبية مستخدمي أجهزة iOS في محاولة من الشركة لوضع التعديلات على التصميم وترتيب أقسام التطبيق، بحيث ينال رضا المستخدمين، بعدما اشتكى منه حوالي 1.2 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن التحديث الجديد سيفصل “الستوريز” عن الجزء المخصص للتراسل والتواصل مع الأصدقاء، وسيتم نقلها إلى الجانب الأيمن، فيما فصل التحديث “الستوريز” القادمة من الأصدقاء عن تلك القادمة من العلامات التجارية.

وأتاح التحديث الجديد جعل جزء مخصص داخل التطبيق للحسابات التي يشترك فيها المستخدم Subscriptions، بحيث يكون من السهل الوصول إلى المحتوى القادم من صناع المحتوى المشاهير والناشرين.

وبالرغم من أن الشركة كانت متمسكة بشكل كبير بتحديثها الأخير الذي أطلقته العام الماضي، إلا أن نتائجه السلبية على أرباح الشركة للمستخدم الواحد وتراجعها بشكل ملحوظ تسبب في إعادة الحسابات، وإدخال بعض التعديلات على ذلك التحديث لكسب رضا المستخدمين مرة أخرى.